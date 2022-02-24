На Украине сообщили, что после российских ударов погибли более 40 военных

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Минобороны Белоруссии сообщило о закрытии с 12.00 мск 24 февраля части воздушного пространства для полётов гражданских воздушных судов. Как сообщается в его официальном Telegram-канале, это сделано для безопасного использования воздушного пространства.

Принято решение о закрытии с 12.00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства Республики Беларусь для полетов гражданских воздушных судов по рубежу: государственная граница Республики Беларусь, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев,...