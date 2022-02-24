На Украине сообщили, что после российских ударов погибли более 40 военных
Cоветник украинского президента Арестович: после российских ударов погибли более 40 военных
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:38, 24 февраля 2022
Последствия ракетных ударов под МариуполемФото: Evgeniy Maloletka/AP/TACC
Читайте нас в Google Новости
После ракетных ударов со стороны России по объектам военной инфраструктуры погибли более 40 военнослужащих ВСУ, сообщил во время брифинга советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, передаёт «Украинская правда». По словам Арестовича, украинские военные продолжают оказывать сопротивление.
В результате ракетных ударов России по военным объектам и объектам критической инфраструктуры погибли более 40 военнослужащих Вооруженных Сил. Российское командование надеялось на значительно большее количество жертв среди украинских военнослужащих. ВСУ оказывают сопротивление вооруженной агрессии России, — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
В Минобороны России ранее заявили, что Вооружённые силы Роcсии не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийcких ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятcя из cтроя военная инфраструктура, объeкты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерcтве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.