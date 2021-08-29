На Украине школьник будет осужден за изнасилование

В Днепре девушка 2005 года рождения подверглась насилию со стороны 14-летнего школьника. Об этом сообщает «Днепр Час».
По информации местных правоохранителей, девушка
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области детский психиатр подозревается в надругательстве над пациенткой 16 лет. Заявление в полицию на врача городской больницы Бердска написала мать потерпевшей. Со стороны коллектива врачей медицинского учреждения было проявлено всяческое желание содействовать в расследовании для максимальной объективности дела. Руководство местных органов Министерства здравоохранения так проявило желание сотрудничать со следователями. В Следственном комитете России от комментариев по данному инциденту отказались.