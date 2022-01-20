На Украине решили построить космодром на берегу Чёрного моря

В ходе конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров обсуждался вопрос строительства украинского космодрома, сообщило агентство Укринформ. Председатель Одесской областной администрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный полагают, что наиболее удобной площадкой для космодрома может стать территория на границе Одесской и Николаевской областей.

Однако украинские учёные отмечают ряд проблем с которыми могут столкнуться строители — высокая заселённость территории страны, не позволяющая воздвигнуть космодром из соображений безопасности, и проблема согласования проекта с Турцией, из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на её территорию.

Пока космодром на Украине не строят, так как наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определённые требования, в частности, необходима безлюдная территория, — сказал Гриневецкий.

В этой связи украинские эксперты и учёные предлагают развивать новейшие технологии, такие, как ракеты-носители с поворотными ступенями, что может снять вопрос о создании зоны отчуждения.

Ранее сообщалось, что Канада и Украина приступили к совместному строительству космодрома для запуска ракеты-носителя «Циклон-4М». Церемония подписания сторонами заявления о партнёрстве и закладка первого камня пусковой площадки прошли в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия).

«Циклон-4» — нереализованный проект украинского космического ракетного комплекса. Он предусматривает производство носителя и строительство наземного комплекса для подготовки и запуска ракет.