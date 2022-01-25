На Украине рассказали о последствиях признания Россией Донбасса

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что признав республики Донбасса, РФ автоматически выйдет из условий Минских соглашений, передаёт слова министра ТАСС. Также Резников полагает, что в ближайшее время никаких «агрессивных действий» Россия планировать не будет.

Если россияне вдруг признают эти незаконные группировки, то они, по сути, продемонстрируют, что отказываются от Минских соглашений. И надо искать какие-то новые модели взаимодействия для выхода из этой ситуации, — сказал он.

19 января депутаты думской фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект постановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Ранее сообщалось, что в случае если Киев перейдёт к силовому решению конфликта в Донбассе, со стороны ДНР последует адекватный ответ, в результате чего армии Украины будет нанесён невосполнимый ущерб. В связи с этим в Народной милиции украинцам предложили отказаться от участия в боевых действиях.