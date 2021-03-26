«Война на своей территории»: на Украине оценили новую нацстратегию

https://static.news.ru/photo/32c40936-8ec1-11eb-a2f6-96000091f725_660.jpg Фото: mil.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новую национальную стратегию военной безопасности. Издание «Страна.ua» убеждено, что этот документ является сигналом для граждан о скорой партизанской войне.

Ключевые положения этой стратегии — противостояние России, упор на милитаризацию всего населения и война в основном на своей территории. Они в общем-то соответствуют регулярным заявлениям властей и лично Зеленского о вероятности всеобщей мобилизации и ужесточении условий призыва, — пишут авторы издания.

Поясняется, что в документе, который также подписали глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, прямым текстом говорится: Украина не будет стремиться к военному паритету с РФ. Из этого можно сделать вывод, что Киев возлагает все надежды на помощь НАТО в противостоянии с Россией.

В стратегии большое внимание уделяется перспективе вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом отмечается, что конфликт на востоке страны затрудняет достижение этой цели.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что на Украине может вспыхнуть полномасштабная война из-за возврата к холодной войне между США и Россией. Он добавил, что обострение в Донбассе, которое случилось 26 марта, можно отнести к проявлениям холодной войны, а Украина так и не вышла из игры, в которой сверхдержавы без неё решают свои вопросы.