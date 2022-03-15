На Украине продлили военное положение до 25 апреля

Верховная рада приняла решение о продлении военного положения на Украине на 30 дней, начиная с 26 марта, сообщает «Коммерсантъ». Президент Украины Владимир Зеленский днём ранее внёс в Раду законопроект о продлении специального режима.

Срок действия военного положения в Украине продлевается с 26 марта 2022 года сроком на 30 суток, — отмечается в законопроекте.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о введении в городе круглосуточного комендантского часа. Передвижение по улицам без специальных пропусков будет запрещено

Военное положение указом президента Зеленского было введено на Украине 24 февраля, когда российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации сопредельного государства.

Целью операции президент РФ объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.