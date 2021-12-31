На Украине предъявили притязания на четыре российских региона

Украинский политолог Сергей Грабовский заявил в статье, опубликованной в журнале «День», что четыре региона России входят в национально-этническую область Украины. Такими регионами он назвал Кубань, Таганрог, Слобожанщину и Стародубщину.

Собственно, Кубань — это типичная «историческая украинская территория», как и Таганрог, как и восточная Слобожанщина, и Стародубщина. Причем территория национально-этническая, а не имперско-колониальная. Сейчас земли Восточной Слобожанщины в основном находятся в составе четырех областей Российской Федерации — Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской, — написал публицист.

В своей статье автор сослался на неопределённые европейские карты, датирующиеся XVIII веком. Грабовский также привёл в пример провозглашение Украинской Народной Республики в 1917 году, территория которой отличалась от границ современного государства.

По его словам, Кубань просила о вхождении в состав Украины в 1918–1919 годах, чего не допустили белые силы во время гражданской войны.

Статья Грабовского была написана в ответ президенту России Владимиру Путину, который во время большой пресс-конференции обвинил украинские власти в «выдавливании русских с исторической территории».