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Страны СНГ

На Украине пожаловались на низкую «цену» своих рабочих в Европе

08:35, 12 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинцев, которые едут работать в Европу «очень дёшево оценивают». Об этом она сказала в передаче на телеканале «Первый независимый».

Ситуация катастрофическая... Украинцев, к сожалению, очень дёшево оценивают в Европе, — отметила она.

Бывший депутат считает, что так произошло из-за того, что сама Украина считает своих граждан «нулём», а значит, и за границей к ним будут так относиться. И речь не только о трудовой миграции, добавила она.

Савченко отметила, что и украинский солдат оказался «самым дешёвым» в мире. Его ценят даже меньше, чем бангладешского или сальвадорского.

Так, по словам экс-политика, в Ираке американские военные получали в разы больше своих украинских коллег.

Она посетовала, что украинцы массово покидают свою страну и «понимают, что они назад не вернутся», потому что на Украине они ничего для себя не нашли.

Ранее жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики, которые получили российские паспорта, назвали недогражданами. Об этом в эфире телеканала «Обозреватель» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

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