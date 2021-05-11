На Украине пожаловались на низкую «цену» своих рабочих в Европе

https://static.news.ru/photo/9cfd6a9e-b2e4-11eb-af84-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинцев, которые едут работать в Европу «очень дёшево оценивают». Об этом она сказала в передаче на телеканале «Первый независимый».

Ситуация катастрофическая... Украинцев, к сожалению, очень дёшево оценивают в Европе, — отметила она.

Бывший депутат считает, что так произошло из-за того, что сама Украина считает своих граждан «нулём», а значит, и за границей к ним будут так относиться. И речь не только о трудовой миграции, добавила она.

Савченко отметила, что и украинский солдат оказался «самым дешёвым» в мире. Его ценят даже меньше, чем бангладешского или сальвадорского.

Так, по словам экс-политика, в Ираке американские военные получали в разы больше своих украинских коллег.

Она посетовала, что украинцы массово покидают свою страну и «понимают, что они назад не вернутся», потому что на Украине они ничего для себя не нашли.

Ранее жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики, которые получили российские паспорта, назвали недогражданами. Об этом в эфире телеканала «Обозреватель» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.