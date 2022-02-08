На Украине пенсионерам будут дарить смартфоны за вакцинацию от COVID-19

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет с визитом в Москву 10–11 февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в российской и казахской столицах. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Это будет плановый визит Токаева, заявили собеседники издания. Известно, что после Москвы он отправится в Казань. Новый контекст сотрудничества Москвы и Нур-Султана на высшем уровне, по данным издания, возник после...