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На Украине пенсионерам будут дарить смартфоны за вакцинацию от COVID-19

14:39, 08 февраля 2022
На Украине пенсионерам будут дарить смартфоны за вакцинацию от COVID-19 Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции в рамках «Дія.Саміт 2022» пообещал подарить смартфоны всем гражданам страны старше 60 лет, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал «Инсайдер UA». Обязательную вакцинацию в стране ввели осенью 2021 года. Всего по данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привились 15 478 008 человек.

Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста, — сказал Зеленский.

Он добавил, что получить новый смартфон вместе с льготным тарифом вакцинированные граждане смогут весной.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что лекарства от коронавируса появятся в стране в первом квартале 2022 года. Приобрести их можно будет по рецепту. Как сообщал ранее глава Минздрава страны Виктор Ляшко, Киев намерен закупить инновационные препараты производства компании Pfizer для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19.

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