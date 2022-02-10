На Украине озвучили планы ракетного удара по российским военным заводам

Предложение нанести удары по российским заводам, входящим в оборонный комплекс, озвучил украинский военный эксперт и писатель Валентин Бадрак в ходе эфира на телеканале «Апостроф». По его словам, легче всего Киеву будет это сделать с самолёта.

Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты, — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что у Украины на данный момент имеются технологии, которые позволяют создать подобные снаряды. Но при этом единственный способ запуска, доступный для Киева — сделать это с самолёта.

Это уже не первое воинственное заявление украинских политиков и экспертов.

Ранее этот же эксперт заявил, что украинские власти должны тратить на перевооружение по $3-4 млрд, чтобы иметь возможность «показывать зубы Кремлю». Он отметил, что только нехватка политической воли мешает Киеву создать ракеты дальностью до полутора тысяч километров. По мнению Бадрака, наличие такого вооружения у Украины позволило бы изменить риторику переговоров с Москвой, ведь ракеты могли бы долететь до Кремля.

Советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предложил «перейти в наступление» на Россию в случае войны. Он также добавил, что Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче, у нас же полный комплекс вооружений.

О том, что власти Украины должны перейти от стратегии обороны к нападению, создать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, взорвать Крымский мост в Керченском проливе и устроить «новый Пёрл-Харбор» российскому флоту, заявил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.