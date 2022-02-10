На Украине озвучили планы ракетного удара по российским военным заводам
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:29, 11 февраля 2022
Валентин БадракФото: Соцсети
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Предложение нанести удары по российским заводам, входящим в оборонный комплекс, озвучил украинский военный эксперт и писатель Валентин Бадрак в ходе эфира на телеканале «Апостроф». По его словам, легче всего Киеву будет это сделать с самолёта.
Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты, — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что у Украины на данный момент имеются технологии, которые позволяют создать подобные снаряды. Но при этом единственный способ запуска, доступный для Киева — сделать это с самолёта.
Это уже не первое воинственное заявление украинских политиков и экспертов.
Ранее этот же эксперт заявил, что украинские власти должны тратить на перевооружение по $3-4 млрд, чтобы иметь возможность «показывать зубы Кремлю». Он отметил, что только нехватка политической воли мешает Киеву создать ракеты дальностью до полутора тысяч километров. По мнению Бадрака, наличие такого вооружения у Украины позволило бы изменить риторику переговоров с Москвой, ведь ракеты могли бы долететь до Кремля.
Советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предложил «перейти в наступление» на Россию в случае войны. Он также добавил, чтоУкраина стала бы для них Афганистаном, только покруче, у нас же полный комплекс вооружений.
О том, что власти Украины должны перейти от стратегии обороны к нападению, создать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, взорвать Крымский мост в Керченском проливе и устроить «новый Пёрл-Харбор» российскому флоту, заявил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.