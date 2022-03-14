Песков допустил взятие главных украинских городов под полный контроль ВС РФ

В России не исключают возможность взятия под полный контроль крупных украинских городов в случае обеспечения максимальной безопасности мирных жителей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он также отметил, что ВС РФ воздерживались от штурмов городов по указанию Минобороны страны.

Министерство обороны для обеспечения максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, — сказал Песков.

Он добавил, что большинство таких городов уже находится в окружении, за исключением районов, предназначенных для эвакуации гражданского населения.

Песков также рассказал, что российская спецоперация на Украине развивается по плану и будет завершена в полном объёме, но сроки её окончания пока неизвестны. По его словам, президент России с самого начала дал указание воздержаться от немедленного штурма населённых пунктов, включая Киев, поскольку националистические формирования оборудуют огневые точки и размещают тяжёлую военную технику прямо в жилых кварталах.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской стороной продолжатся в понедельник, 14 марта. Он отметил, что переговоры безостановочно продолжаются в формате видеоконференций.