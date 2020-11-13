На Украине открылись избирательные участки на местных выборах

https://static.news.ru/photo/29abea14-270e-11eb-87ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В воскресенье утром на Украине стартовал второй тур местных выборов. Избирательные участки в стране открылись в 08:00 утра (09:00 по московскому времени) и продолжат работу до 20:00 (21:00 мск).

Первый тур выборов в органы местного самоуправления состоялся на Украине 25 октября. В городах, где лидирующие кандидаты не смогли набрать более половины голосов избирателей, состоится второй тур, пишет РИА Новости.

Так, мэров будут выбирать жители Одессы, Херсона, Лучка, Краматорска, Сумаха, Каменец-Подольска и других городов. Голосование в рамках второго тура выборов во Львове, Днепре, Кривом Роге, Никополе и ряде других населённых пунктов страны пройдёт 22 ноября.

В рамках второго тура жители украинских городов будут голосовать за одного из двух кандидатов в мэры, которые по итогам первого тура набрали большее количество голосов.

На неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей выборы проводиться не будут, отмечается в сообщении.

В условиях пандемии коронавируса на избирательных участках введены дополнительные ограничительные меры. В помещения, где проводится голосование, допускают только взрослых, на входе посетителям измеряют температуру и опрашивают о самочувствии. Голосующие будут обязаны приходить на избирательные участки в маках и со своей ручкой, разметка на полу напомнит о социальной дистанции не менее одного метра.

Участки обеспечены антисептиками. В помещении разрешено одновременно находиться только троим голосующим. Потоки входящих и выходящих людей разделяются.

Отмечается, что те, кто находится на изоляции в связи с заражением коронавирусом или лечится в стационаре, смогут проголосовать с помощью выездных бригад.

Накануне NEWS.ru сообщал, что на Украине число новых случаев заражения коронавирусом поставило новый антирекорд. За 24 часа в стране выявили 12 524 новых пациента с COVID-19.