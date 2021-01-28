На Украине не собираются регистрировать российскую вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/af792922-620a-11eb-bfa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не будет зарегистрирована на Украине. По крайней мере, как заявил на брифинге глава украинского Минздрава Максим Степанов, на данный момент никто в стране не собирается этого делать.

Есть некоторые политические силы, которые пытаются поднять свой рейтинг на хайпе и фейках. Если бы это не влияло на жизнь и здоровье людей — а вопрос вакцинации связан с этим напрямую, — мы бы, наверное, никак не реагировали. Одна политическая сила устроила истерику по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V» — можете истерить ещё очень долго. Никто не будет регистрировать российскую вакцину на Украине, — сказал Степанов.

Он заверил, что вакцинация в стране начнётся согласно заявленному ранее графику — в феврале 2021 года. Степанов призвал сторонников регистрации российского препарата не запугивать украинцев тем, что начало вакцинации может быть задержано.

За всё время пандемии на Украине выявлено 1 211 593 случая заболевания коронавирусом, 22 479 пациентов скончались. По данным на 29 января, за сутки прирост заболевших составил 5181.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Еврокомиссии с призывом помочь Киеву получить препарат от коронавируса. Речь идёт о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX.