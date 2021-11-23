Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией

Для противодействия миграционному кризису из-за ситуации на границе Украины и Белоруссии Киев начал специальную пограничную операцию, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны. Для контроля за возможным нарушением госграницы увеличили численность сотрудников отрядов охраны. В планах — привлечение к охране рубежа авиации, в том числе и беспилотников, а также технических средств наблюдения.

На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция «Полесье». Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами. Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

Как заявил первый замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко, на данный момент на украинско-белорусской границе сохраняется риск перенаправления потоков беженцев из стран Ближнего Востока на Украину.

Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась, — цитирует Никифоренко пресс-служба.

Руководство операцией лежит на межведомственных координационных штабах, для координации их действий созданы группы управления. Контроль за возможным нарушением госграницы будет осуществляться пограничными нарядами с увеличенной численностью сотрудников при одновременном наращивании сил на ожидаемых местах прорыва групп незаконных мигрантов. Также планируется привлечение к охране границы авиации, в том числе и беспилотных авиационных комплексов и технических средств наблюдения.

На сегодняшний день на границе Белоруссии и Польши отмечается скопление нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польская сторона усилила охрану границ, попытки нелегалов проникнуть на территорию страны пресекаются. При этом поляки обвиняют Минск в миграционном кризисе.

Ранее сообщалось, что 118 мигрантов вылетели обратно в свои страны из Минска в понедельник, 22 ноября.

Кроме того, Европейский союз готов потратить до €3,5 млн, чтобы помочь мигрантам, прибывшим в Белоруссию, вернуться в свои страны. На территорию входящих в ЕС стран беженцев пускать не захотели.