Депутаты Верховной рады предложили отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.
По их мнению, действующие ставки противоречат Налоговому кодексу, а также социальной справедливости. Лица с низкой платёжеспособностью вынуждены покупать дешёвые автомобили, при этом они вынуждены платить в казну государства в несколько раз больше, чем стоил сам автомобиль. Это происходит из-за акцизных налогов и ставок.
Авторы уверены, что новый закон позволит создать цивилизованный рынок подержанных автомобилей, передаёт finance.ua.
Как ранее писал News.ru, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов предложил отменить транспортный налог. Так он прокомментировал идею Счётной палаты РФ о корректировке способа исчисления этого вида налога.