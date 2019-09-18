https://static.news.ru/photo/e064cca6-da45-11e9-9a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты Верховной рады предложили отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.

По их мнению, действующие ставки противоречат Налоговому кодексу, а также социальной справедливости. Лица с низкой платёжеспособностью вынуждены покупать дешёвые автомобили, при этом они вынуждены платить в казну государства в несколько раз больше, чем стоил сам автомобиль. Это происходит из-за акцизных налогов и ставок.

Авторы уверены, что новый закон позволит создать цивилизованный рынок подержанных автомобилей, передаёт finance.ua.

Как ранее писал News.ru, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов предложил отменить транспортный налог. Так он прокомментировал идею Счётной палаты РФ о корректировке способа исчисления этого вида налога.