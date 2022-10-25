На троих: Тбилиси станет новым посредником между Баку и Ереваном Россия и Запад до сих пор не разрешили армяно-азербайджанский конфликт. Получится ли это у Грузии?

Фото: Президент Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Впервые после семилетнего перерыва президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с рабочим визитом Грузию. В Тбилиси азербайджанский лидер провел переговоры с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили. Подобные контакты не вызывают удивления — две южнокавказские страны уже много лет развивают «добрососедские отношения и стратегическое партнерство», воплощая совместные проекты. И все же поездка Алиева в столь непростое для региона время привлекла особое внимание экспертов по Южному Кавказу. Азербайджанская сторона заявила о готовности провести трехсторонние консультации с Ереваном при посредничестве Тбилиси. Ранее грузинские власти не раз заявляли, что готовы предоставить площадку для урегулирования армяно-азербайджанского кризиса. Каковы перспективы формата Баку — Тбилиси — Ереван и поможет ли он установить мир на Южном Кавказе, разбирался NEWS.ru.

В Тбилиси как дома

Я чувствую себя здесь как дома. Грузия — братская и родная страна для каждого азербайджанца. Очень рад вновь оказаться тут, — так Алиев описал свои впечатления от визита в Тбилиси.

Вероятно, несвойственный Тбилиси шквалистый ветер во время пресс-конференции напомнил азербайджанскому президенту каспийский бриз. В Грузии он не был почти семь лет. Так повелось, что в последнее время все вопросы двустороннего сотрудничества обсуждаются именно в ходе визитов грузинского руководства в Баку. Только в прошлом году Гарибашвили дважды побывал в Азербайджане. В 2019 году республику посещала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Нередко эти контакты проходят на полях международных мероприятий.

Фото: Президент Азербайджанской Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Баку и Тбилиси активно работают не только над двусторонними, но и международными инициативами. Среди проектов, имеющих стратегическое значение для региона и всего европейского пространства, нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и Южный газовый коридор. Через территорию Грузии Баку поставляет на международные рынки 160 гигаватт электроэнергии и намерен в ближайшие пять лет удвоить эти показатели. В планах азербайджанских властей дополнительные инвестиции в железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс, это должно увеличить пропускную способность маршрута и принести дополнительную выгоду в $5 млн.

При этом стороны заговорили о намерении еще больше расширить свой транспортный потенциал. Это стало возможным после того, как в результате второй войны в Карабахе под контроль Азербайджана перешли новые территории. В Баку не раз отмечали, что Карабах и Восточный Зангезур станут своего рода новым транспортным хабом. Неспроста в составе делегации от Азербайджана находился министр связи и транспорта республики Рашад Набиев.

На сегодняшний день Азербайджан входит в число основных торговых партнеров Грузии. Только за девять месяцев этого года товарооборот между странами составил $1 млрд. На этом партнеры останавливаться не собираются. Азербайджанский лидер прибыл в Тбилиси не с пустыми руками, но с идеей новых проектов. Правда, о каких конкретно инициативах идет речь, пока неизвестно. Но Гарибашвили отметил, что над ними вот-вот начнут работу.

Треугольник сгладит углы

Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press Панорама центра Тбилиси

Судя по заявлениям первых лиц, отношения между Баку и Тбилиси не просто остаются добрососедскими, но и могут выйти на новый уровень. На саммите лидеров ЕС в Праге в начале октября Алиев предложил решать вопросы армяно-азербайджанского урегулирования в трехстороннем формате Баку — Тбилиси — Ереван. С этой инициативой азербайджанский лидер вновь выступил в Тбилиси. «Если Армения на это согласна, то и Азербайджан готов», — заявил глава Азербайджана. В Грузии идею полностью поддержали.

Я и правительство Грузии сделаем все возможное для политики мира. Добрососедским отношениям в регионе не противоречат никакие формы сотрудничества, это лишь укрепит их. Уверен, что мы вместе сможем сделать многое, — сказал Гарибашвили.

Хотя 44-дневная война в Карабахе завершилась еще два года назад подписанием совместного заявления при посредничестве Москвы, ситуация в регионе все еще остается напряженной. Баку регулярно заявляет о важности скорейшего подписания мирного договора с Ереваном.

Азербайджан полагает, что после окончания карабахской войны настал момент подписания азербайджано-армянского мирного договора. Во всяком случае, в этом заключается наше намерение. Надеюсь, что армянская сторона, проявив политическую волю, подпишет с Азербайджаном мирный договор на основе представленных Баку пяти основополагающих принципов, признанных международным сообществом, — отметил Алиев.

Кстати, армянские власти согласны с тем, что представленные Азербайджаном принципы вполне приемлемы и основаны на международном праве. Тем не менее Ереван до сих пор оттягивает подписание мирного документа, а из приграничной зоны почти каждый день приходят сообщения о нарушении режима прекращения огня.

Вполне вероятно, что теперь стороны намерены передать эстафету посредника грузинской стороне. В последнее время в Армении сильно обострились антироссийские настроения. На улицах Еревана время от времени проходят митинги с требованием выйти из ОДКБ и изменить курс внешней политики в пользу сближения с Западом. К слову, именно это сейчас и происходит — инициатива на поле европейцев. Гражданская миссия ЕС уже направила своих представителей, которые расположились со стороны Армении на границе с Азербайджаном. Кроме того, своих наблюдателей в настоящее время готовит и ОБСЕ.

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press Наблюдатели ОБСЕ на границе Азербайджана и Армении

В Баку за этими процессами следят очень внимательно. На прибытие гражданской миссии ЕС Алиев дал добро во время пражского саммита, дабы она помогла поскорее разрешить все сложности в проведении делимитации общей границы. Зато перспективы вхождения в регион наблюдателей ОБСЕ возмущают Баку. Дело в том, что в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ кроме России также входят Франция и США, которые нередко делают однобокие заявления. Азербайджанские власти подчеркивают, что за 25 лет существования тройка не сделала ничего для разрешения карабахского вопроса. Поэтому доверия к этому формату у Баку не осталось.

Возможно, в Тбилиси Алиев видит самый нейтральный вариант посредника. Хотя до сих пор Гарибашвили не удалось договориться об обмене военнопленными между Баку и Ереваном или наладить диалог между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Однако азербайджанцы помнят, как именно Грузия настояла на передаче Ереваном части карт минных полей Карабаха. По всей видимости, теперь стороны рассчитывают на новые миротворческие усилия Тбилиси. Тем более что грузинские власти уверены: только совместными усилиями можно разрешить все имеющиеся противоречия в регионе.

Посредничество Грузии поможет переместить центр тяжести решения региональных проблем в сам регион путем прямого диалога, предположил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в беседе с NEWS.ru. По его словам, не стоит рассчитывать, что Тбилиси начнет оказывать давление на стороны или «протаскивать» какие-то вопросы. Грузинские власти максимум будут настаивать на продолжении переговорного процесса и препятствовать попыткам сорвать его, считает эксперт.

Для грузинских властей не важны никакие геополитические процессы, они не преследует свои интересы. Из-за отсутствия дипломатических отношений азербайджанские граждане не могу посещать Ереван, а армянские граждане — Баку. Поэтому оптимальной площадкой для встреч и переговоров, в том числе и с точки зрения географического положения, остается Грузия. Посредничество Тбилиси больше носит технический характер. Под этим я подразумеваю организацию мероприятий, предоставление площадок, обеспечение вопросов безопасности в регионе. Тбилиси не станет участвовать в формировании повестки. Баку и Еревану предстоит выработать ее самостоятельно, — отметил Велизаде.

Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press Повседневная жизнь в Карабахе

Примечательно, что в Ереване с азербайджанским политологом согласны. Три страны Южного Кавказа будут обсуждать вопросы безопасности в регионе — это хорошая идея, которую можно реализовать, отметил армянский политолог Степан Григорян в беседе с NEWS.ru. Но полагаться лишь на посредничество Тбилиси не стоит.

Это нормальное предложение. Но надо понимать, что такой формат может служить лишь дополнением к другим, более серьезным. Грузия не настолько сильный игрок, который мог бы диктовать сторонам какие-то условия, — отметил Григорян.

Вмешательство дополнительных игроков, в том числе и Грузии, по словам эксперта, просто неизбежно.

В армяно-азербайджанское урегулирование, конечно, вмешиваются многие. Но как иначе? Если кто-то отказывается придерживаться правил игры, то важна роль крупных игроков. Как раз неправильная политика российских властей и привела к тому, что Армения была вынуждена обратиться за помощью к международному сообществу. Если бы Россия продолжила выполнять свою функцию настоящего медиатора, то не было бы необходимости звать других игроков, — считает Григорян.

Кстати, Грузия уже выступала в качестве переговорной площадки. Напомним, что именно в Тбилиси в сентябре 2021 года прошла первая встреча глав МИД Азербайджана и Армении. По всей видимости, насыщенная армяно-азербайджанская повестка требует более частых контактов и интенсивных переговоров на пути к установлению мира на Южном Кавказе и скорейшему подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Поэтому Тбилиси постарается внести и свою небольшую лепту, уверены эксперты.