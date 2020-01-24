https://static.news.ru/photo/f42b1134-3eb6-11ea-a9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Начальник безопасности полётов Авиационной администрации Казахстана Линда Орледи сообщила о серьёзных нарушениях, которые были обнаружены в ходе проверки авиакомпании Bek Air, чей самолет разбился в декабре под Алма-Атой. Британские инспекторы зафиксировали течь масла из двигателей самолётов, износ шин, вмятины на важных деталях, отслоение стёкол и использование скотча для защиты конструкции.

В 50 процентах самолётов Bek Air на обоих двигателях отсутствуют идентификационные таблички. Это очень тревожный знак, — цитирует Tengrinews.kz Орледи.

Кроме того, были зафиксированы множественные повреждения носового обтекателя, за которым находится радар, протечки масла имелись практически под каждым двигателем, а металлическим скотчем фиксировались сервисные люки. Кроме того, на всех бортах авиакомпании были обнаружены дыры в полу в багажных отсеках. У инспекторов оказались претензии и к пилотам авиакомпании, которые не в полной мере выполняли процедуру предварительного осмотра воздушного судна.

Как писал NEWS.ru, правительственная комиссия опубликовала предварительный отчёт о причинах катастрофы Fokker 100 авиакомпании Bek Air. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. По его словам, основной причиной потери высоты самолётом при взлёте стало обледенение.

Пассажирский самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря через несколько минут после взлёта. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали — 67.