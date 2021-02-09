На сайте президента Белоруссии появилось фото Лукашенко без усов

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На обновлённом сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовали его фотографию без усов.

Официальный интернет-портал пресс-служба Лукашенко представила 9 февраля. Над сайтом работали белорусские IT-разработчики, используя современные технические решения в сфере веб-дизайна. В отличии от прошлой версии, появились разделы «президент без галстука» и «архив медиа», где опубликованы детские, семейные и неформальные фотографии Лукашенко.

В частности, приводится информация о семье Лукашенко, его троих сыновьях и семерых внуках. При этом упоминаний о жене президента Галине и матери его младшего сына Николая нет, сообщает «КП — Беларусь».

В настоящее время сайт Лукашенко не работает. Как написал ранее Telegram-канал «Пул Первого» написал, что сайт запущен, и в разделе «Президент без галстука» есть «много вкусного».

Как писал NEWS.ru, на встрече со студентами Лукашенко объявил о том, что никого не боится и что ему нечего стыдиться за любые свои поступки.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.