На российско-белорусской границе ввели ограничения для фур из стран ЕАЭС На границе РФ и Белоруссии оставили один КПП для фур из Казахстана и Армении

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Грузовые автомобили, которыми управляют граждане Армении, Казахстана и Киргизии, могут пересечь российско-белорусскую границу только через один КПП на участке Езерище — Лобок, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета РБ. Новые правила вступили в силу 12 января.

Пропуск через государственную границу Республики Беларусь и Российской Федерации водителей грузовых авто — граждан государств — членов ЕАЭС (Киргизии, Казахстана и Армении) будет осуществляться исключительно через участок белорусско-российской границы Езерище — Лобок, — указали в комитете.

Решение было принято из-за того, что на границе участились случаи возврата фур из указанных стран. Возврат совершает пограничная служба ФСБ России из-за отсутствия оснований для въезда на территорию РФ.

Ранее правительство Финляндии приняло решение о продлении закрытия пограничных пунктов на границе с Россией еще на один месяц. С таким заявлением выступила глава Министерства лесного и сельского хозяйства Финляндии, а также кандидат в президенты от христианских демократов Сари Эссайя. Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России в первой половине ноября, объясняя свое решение сложностями с контролем потока беженцев из третьих стран.