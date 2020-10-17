На протестный марш в Минске вышли 15 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/ce4292b0-1144-11eb-ad81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В центр Минска стягиваются участники протестного марша, на данный момент уже собралось около 15 тысяч человек.

Группы протестующих идут из спальных районов в сторону Партизанского проспекта, где собралось такое количество людей, что они не помещаются на тротуарах и выходят на проезжую часть, пишет «Интерфакс».

Полиция и ОМОН начали перекрывать движение в зоне проведения несанкционированной акции протеста.

Отмечается, что многие жители распахнули двери домов и подъездов, чтобы там могли укрыться митингующие в случае задержаний.

В район оппозиционного митинга стянуты подразделения силовиков, вблизи президентской резиденции стоит военная техника.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске в преддверии очередной акции протеста начались проблемы со связью.

В Минске и в других городах республики уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.