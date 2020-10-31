На президентских выборах в Молдавии лидирует Додон с 34,3%

https://static.news.ru/photo/49855f1e-1c82-11eb-ac9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующий президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах президента с 34,3% голосов. Предварительные данные опубликовала ЦИК после обработки 39% бюллетеней.

Ранее в Генеральном секретариате полиции сообщили о закрытии всех избирательных участков в стране в 21:00 (22:00 мск), передаёт ТАСС. По данным Центризбиркома, голосование продолжается за границей, где ориентиром служит время государства пребывания.

Как сообщал NEWS.ru, молдавская оппозиция уже заявила о сотнях нарушений на президентских выборах. Об этом во время брифинга после закрытия избирательных участков заявила глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.