На президентских выборах в Молдавии лидирует Додон с 34,3%

Действующий президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах президента с 34,3% голосов. Предварительные данные опубликовала ЦИК после обработки 39% бюллетеней.
Ранее в Генеральном секретариате полиции сообщили о закрытии всех избирательных участков в стране в 21:00 (22:00 мск),
Как сообщал NEWS.ru, молдавская оппозиция уже заявила о сотнях нарушений на президентских выборах. Об этом во время брифинга после закрытия избирательных участков заявила глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.