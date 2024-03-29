На побережье Каспия обнаружены десятки мертвых тюленей Минсельхоз Казахстана: на побережье Каспия обнаружено 62 мертвых тюленя

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На побережье Каспийского моря в Казахстане обнаружили 62 мертвых тюленя, сообщили в Министерстве сельского хозяйства центральноазиатской республики. Отмечается, что сотрудники управления рыбной инспекции наткнулись на туши в Тупкараганском районе во время мониторинга прибрежных территорий. Экологи взяли пробы воды, инспекторы продолжают обследование берега.

Сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены туши мертвых тюленей, — говорится в сообщении.

В декабре на берег Каспийского моря в Дагестане выбросило как минимум 10 мертвых нерп, туши обнаружил местный житель во время пробежки. По его словам, он находил тюленей на протяжении полутора километров.

Руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов тогда пояснил, что это связано с естественным отбором во время сезонной миграции тюленей с юга на север. Он предположил, что подобных находок на берегу моря в ближайшее время может появиться больше.

Тем временем, в Ленинградской области спасли 10-дневную нерпу. Она стала уже вторым спасенным детенышем в регионе. Обнаружили малышку в районе города Сосновый Бор.