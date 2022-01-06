На площади Республики в Алма-Ате вновь началась стрельба

Полиция и военная техника на улице в Алма-Ате

В Алма-Ате на площади Республики возобновилась стрельба. Как сообщает Sputnik Казахстан, разобрать, что именно происходит очень сложно из-за сильного тумана. Также со стороны площади слышны звуки сильных взрывов.

По словам корреспондента издания, кто именно ведёт стрельбу неизвестно. Со стороны площади бегут группы по 5-6 человек, есть раненые.

Ранее в Сети появилось видео зачистки площади Республики. Таким образом военные провели спецоперацию, направленную против зачинщиков беспорядков в бывшей столице Казахстана.

Как сообщалось, в операции приняли участие военные и представители силовых ведомств. Погромщиков взяли в кольцо в центре города, их окружили военные на БТР. Они контролируют территорию вокруг площади Республики и не позволяют погромщикам отойти к сгоревшему зданию акимата или президентской резиденции. Между военными и вооружёнными людьми завязалась перестрелка.

В настоящее время сотрудники силовых структур проводят антитеррористическую операцию в городе. Они зачищают улицы от погромщиков и принимают меры по задержанию правонарушителей. По последним данным, стражи порядка задержали около двух тысяч протестующих в Алма-Ате.

Также стало известно, что в ходе столкновений в Алма-Ате погибли по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 были ранены. По неподтверждённым данным, были найдены обезглавленные тела трёх человек. Выясняется принадлежность погибших к силовым структурам.