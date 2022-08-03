На окраине Баку прогремел взрыв, есть пострадавшие

Фото: Michael Runkel / imageBROKER.com / Global Look Press

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщили, что в жилом пятиэтажном здании в городе Хырдалан, который расположен в 5 километрах к северо-западу от Баку, прогремел взрыв. В ведомстве уточнили, что есть пострадавшие. Информацию о произошедшем изначально передали на горячую линию министерства, пишет РИА Новости.

Поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в городе Хырдалан Апшеронского района, — сказано в пресс-релизе.

Представители министерства добавили, что в настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС.

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