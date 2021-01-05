На новом гербе Белоруссии стало меньше России

https://static.news.ru/photo/a6824d5e-50bb-11eb-98c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/lukashenkogov

В Белоруссии вступил в силу закон о государственных символах, в соответствии с которым был утверждён обновлённый национальный герб. Его общий вид изменился не сильно, подкорректированы только некоторые детали.

Законом утверждён новый внешний вид государственного герба. В нём изменена форма колосьев. Контур страны стал золотым, а не зелёным. Поменялись изображения клевера и льна, — сообщает Tut.by.

Кроме того, на земном шаре в нижней части герба изменён цвет материков. Сам шар тоже немного развернулся — теперь на нём больше Европы и меньше России.

Законопроект по изменению внешнего вида герба разработали ещё в начале 2020 года. По словам министра юстиции Олега Слижевского, государственный герб сделали более миролюбивым, «чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене».

Как писал NEWS.ru, идея объединения России и Белоруссии нереальна. За 20 лет с момента подписания договора у Союзного государства не появилось валюты, гимна, флага и герба. Эксперты считают, что такое объединение уже неактуально для двух стран.

Документ о создании союза между странами был подписан 8 декабря 1999 года и вступил в силу в 2000 году. Идею объединения предложил президенту РФ Борису Ельцину нынешний глава Белоруссии Лукашенко. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что рассматривать Лукашенко в качестве друга России теперь нельзя. По его словам, резкие высказывания президента Белоруссии могут говорить об отказе Минска от Союзного государства и других соглашений.