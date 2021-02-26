На митинге у парламента Армении показали сценку о расстреле Чаушеску

https://static.news.ru/photo/8087951e-784d-11eb-9bed-96000091f725_660.jpg Расстрел Николае и Елены Чаушеску Фото: Свободное румынское телевидение

Футуристическая сценка «Расстрел Чаушеску, или Смерть предателям» была показана в Ереване прямо на улице. Зрителями стали участники митинга оппозиции, собравшиеся возле здания парламента.

Перфоманс длился всего пару минут, но вызвал восторг у горожан. Сначала перед толпой провели мужчину и женщину с завязанными глазами. Они изображали румынского диктатора и его жену. После этого под одобрительные крики последовала сцена расстрела. Демонстранты кричали «Браво!» и «Никол — предатель!».

Автором постановки стал местный активист Нарек Малян. Он планировал представить сценку 20 февраля, но был задержан. По словам оппозиционера, власти усмотрели в постановке параллели с действующей властью и завуалированный призыв к вооружённому свержению существующего строя.

Румынский президент Николае Чаушеску был свергнут в 1989 году, после чего предстал перед трибуналом, приговорившем его к смертной казни. Вскоре политик и его жена были расстреляны, а всё их имущество конфисковано.

В Армении в феврале с новой силой вспыхнули протестные акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра Никола Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем попытавшись сместить самого главу силовиков. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Нынешний глава государства занял нейтральную позицию. Как писал NEWS.ru, он провёл встречу с начальником Генштаба, но её детали не раскрываются.