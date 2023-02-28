Лавров заявил, что в Лачинском коридоре не предусмотрено создание КПП

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции со коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, отвечая на вопрос NEWS.ru, что в Лачинском коридоре не предусмотрено создание КПП. По его словам, необходимо обеспечить пропуск исключительно гражданских лиц и грузов.

Там не предусмотрены создание КПП, но есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, используется ли он по назначению, — отметил Лавров.

По его словам, ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Баку и Арменией и продавливает вызывающую очень серьезные сомнения с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов по поводу ее мандата, продолжительности и добавленной стоимости для нормализации отношений между Баку и Ереваном.