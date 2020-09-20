На крыше резиденции Лукашенко в Минске появились снайперы

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На крыше рабочей резиденции президента Белоруссии в Минске заметили снайперов. Внимание на них обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованном снимке видны силуэты, как минимум, трёх человек. Как отмечает источник, эти люди входят в состав Службы безопасности белорусского лидера.

Сегодня жители Белоруссии вышли на так называемый «Марш справедливости». Изначально они намеревались пройти через президентский дворец к Верховному суду, чтобы оставить там портреты чиновников, которые, по их мнению, заслуживают трибунала. Однако за несколько часов до мероприятия центр города наводнили силовики. По улицам белорусской столицы начала ездить военная техника. Часть города перегородили колючей проволокой и металлическими ограждениями. Теперь оппозиционные Telegram-каналы призывают людей собраться возле стелы «Минск — город герой» и у станции метро «Немига».

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики приступили к задержаниям участников «Марша справедливости».