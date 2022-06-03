На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

На общем участке границы Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими, несколько человек ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Представители обеих республик выясняют подробности инцидента. Также Киргизия зафиксировала переброску тяжелой военной техники Таджикистана в район конфликта на границе.

Закончилась перестрелка, с обеих сторон есть раненые, — говорится в сообщении.

В апреле в Комитете нацбезопасности Киргизии заявили, что таджикские военные обстреляли из миномётов киргизские сёла и пограничников. Из-за пересечения приграничной линии отрядом пограничников из Таджикистана на 20 метров завязалась перестрелка, в результате которой ранение получил таджикский военный. Душанбе начал стягивать войска к границе. Ситуация в регионе характеризовалась как напряжённая, однако переговоры представителей двух государств позволили остановить стрельбу.