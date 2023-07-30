На этой улице в Баку падают все: фото с места съемок «Бриллиантовой руки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку

55 лет назад режиссер Леонид Гайдай снимал фильм с рабочим названием «Контрабандисты», впоследствии ставший «Бриллиантовой рукой». Сегодня это одна из самых любимых комедий россиян.

«Город контрастов» Стамбул, куда отправился простой советский экономист Семен Семеныч Горбунков, снимали в Баку. В частности, именно здесь была снята знаменитая сцена падения героя Юрия Никулина, произносящего фразу-пароль «Чёрт побери!». Сегодня это одно из популярных туристических мест.

Здесь открыто кафе «Чёрт побери!», турагентство, идет активная торговля сувенирами — футболками с кадрами из комедии и прочей продукцией. Во внутреннем дворе, где также снимался фильм, местные жители сушат на веревках белье.

На той самой мостовой, где по сюжету падали герои Юрия Никулина и Андрея Миронова, каждый день теряют равновесие сотни туристов — чтобы в точности повторить эпизод из фильма и запечатлеть момент. Для достижения максимального сходства рядом установили фото оригинальной сцены.

Что сейчас на месте съемок сцены «Чёрт побери!» в Баку — в фотогалерее NEWS.ru.