На белорусско-польской границе обнаружили тело гражданина Ирака Погранкомитет Белоруссии обнаружил тело гражданина Ирака на границе с Польшей

Фото: gpk.gov.by

Тело гражданина Ирака обнаружили на границе Белоруссии и Польши, сообщили в пресс-службе госпогранкомитета республики. Тело мужчины нашли 19 ноября, оно лежало недалеко от калитки в польском заграждении.

Вчера, 19 ноября, на белорусско-польской границе пограничным нарядом обнаружено тело мужчины неславянской внешности без теплой верхней одежды. Труп находился недалеко от калитки в польском заграждении, — сказано в сообщении.

Пограничники установили, что тело переместили из Польши в Белоруссию. Для установки обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвали группу оперативников.

Ранее стало известно, что иранский беженец Меран Карими Насери, вдохновивший кинорежиссера Стивена Спилберга на создание фильма «Терминал» о застрявшем в аэропорту пассажире, умер 12 ноября в воздушной гавани Париж — Шарль-де-Голль. Иранец, в отличие от главного героя «Терминала», не был «заперт» в аэропорту и мог спокойно выходить на улицу, поскольку имел статус беженца и вид на жительство во Франции.