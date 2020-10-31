На акцию протеста в Минске вышли более десяти тысяч человек

https://static.news.ru/photo/e82a1a68-1c3e-11eb-8946-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/bch3b

В воскресенье, 1 ноября, на протестную акцию на территории Минска вышли более десяти тысяч человек.

Очевидцы отмечают, что часть митингующих уже задержана силовиками. Милиция силой увела свыше десяти человек с улиц столицы Белоруссии возле станции метро «Московская». Основная масса протестующих ушла от правоохранителей. Они двинулись в сторону Академии наук, свернув на Волгоградскую улицу.

Однако по пути к Академии участники митинга тоже столкнулись с силовиками. Милиция встретила протестующих и заблокировала участок от улицы Волгоградская до торгового центра «Александров пассаж», сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что силовики начали разгон акции протеста в Минске. Очевидцы сообщают о выстрелах и задержаниях.

Звуки стрельбы послышались, когда колонна демонстрантов приблизилась к кордону ОМОНа на проспекте Независимости.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.