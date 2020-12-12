На акциях протеста в Минске начались задержания

https://static.news.ru/photo/fded048a-3d2e-11eb-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/bch3by

В воскресенье, уже по традиции, в белорусской столице люди снова вышли на локальные митинги против действующей власти. Силовики задерживают пришедших, по словам очевидцев, полицейские забрали двух мужчин на улице Кириенко в Ленинском районе и на улице Неманской в Каменной Горке.

Жители Минска собираются на акции протеста в разных районах города. Все они приходят с бело-красно-белой символикой и организовывают небольшие колонны. Силовики рассредоточены по дворам, а в микрорайоне Брилевичи полиция уже начала окружать колонну местных жителей, которые вышли на протест, сообщает «Интерфакс».

Небольшими группами люди начали собираться у жилого комплекса «Маяк Минска» и Национальной библиотеки, а два автозака поехали к домам по улице Жасминовой. При этом данных о задержанных в этом районе пока нет.

Массовые акции протеста не утихают в Белоруссии с 9 августа, когда на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко. Он пошёл на шестой срок, так как главный пост в республике он занимает с 1994 года.

Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях «за нарушения общественного порядка».

Тихановская покинула Белоруссию, но ведёт активную политическую деятельность из Европы. 14 декабря она встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Темы, которые планируется обсудить в ходе двусторонней встречи президента Германии с лидером белорусской оппозиции, пока не обозначены.

Как сообщал NEWS.ru, белорусские милиционеры контролируют ситуацию в наиболее протестных районах Минска перед очередной акцией оппозиции. Автозаки, микроавтобусы и грузовики для перевозки силовиков находятся в микрорайоне Уручье на восточной окраине белорусской столицы. Спецтехника в сопровождении ГАИ выдвинулась к предполагаемым точкам сбора оппозиционеров. Также микрорайоны патрулируют экипажи милиции.