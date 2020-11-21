На акциях протеста в Белоруссии задержаны около 100 человек

Белорусские силовики задержали на протестных акциях 22 ноября почти 100 человек. Об этом заявили в незарегистрированной правозащитной организации «Весна».
Большинство из них взяты под стражу в Минске. Несколько человек задержали в Гродно, Боровлянах, Пинске, Новополоцке и Заславле. Полный список задержанных
Несколько часов назад стало известно, что силовики начали брать под контроль центр Минска перед очередной протестной акцией оппозиции. Туда была стянута спецтехника, направлены подразделения внутренних войск МВД.
В микрорайоне Каменная Горка и на проспекте Газеты «Правда» силовики атаковали протестующих и применили против них спецсредства. На кадрах, распространённых местными СМИ, были видны и слышны взрывы в толпе.
Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.
Ранее NEWS.ru писал, что с начала ноября в Белоруссии вынесли 1325 административных постановлений об аресте, а 520 человек оштрафовали за участие в акциях протеста. По данным правозащитников, всего протестующие за ноябрь получили 16 559 суток ареста, а сумма всех штрафов оставила около $114 тысяч.