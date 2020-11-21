На акциях протеста в Белоруссии задержаны около 100 человек

https://static.news.ru/photo/3869b9f8-2cc4-11eb-a646-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Белорусские силовики задержали на протестных акциях 22 ноября почти 100 человек. Об этом заявили в незарегистрированной правозащитной организации «Весна».

Большинство из них взяты под стражу в Минске. Несколько человек задержали в Гродно, Боровлянах, Пинске, Новополоцке и Заславле. Полный список задержанных опубликован на сайте организации.

Несколько часов назад стало известно, что силовики начали брать под контроль центр Минска перед очередной протестной акцией оппозиции. Туда была стянута спецтехника, направлены подразделения внутренних войск МВД.

В микрорайоне Каменная Горка и на проспекте Газеты «Правда» силовики атаковали протестующих и применили против них спецсредства. На кадрах, распространённых местными СМИ, были видны и слышны взрывы в толпе.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что с начала ноября в Белоруссии вынесли 1325 административных постановлений об аресте, а 520 человек оштрафовали за участие в акциях протеста. По данным правозащитников, всего протестующие за ноябрь получили 16 559 суток ареста, а сумма всех штрафов оставила около $114 тысяч.