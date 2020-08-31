На акциях протеста в Белоруссии 30 августа задержали 173 человека

В Белоруссии на несанкционированных акциях протеста силовики задержали 173 человека.
Об этом сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова. По её словам, 173 участника протестов задержаны до рассмотрения в суде их административных дел,
В целом по стране 173 человека были задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям, — заявила она.
По словам пресс-секретаря, несанкционированные митинги проходили во многих белорусских городах, самые массовые — в Минске. В столице протестующие собрались не в одной точке города, а сразу в нескольких.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Белоруссии уверены, что призывы устраивать забастовки исходили не от работников предприятий. Это происходило извне, уверен заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров.
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