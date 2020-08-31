На акциях протеста в Белоруссии 30 августа задержали 173 человека

https://static.news.ru/photo/2f4f7950-eb8a-11ea-970e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Белоруссии на несанкционированных акциях протеста силовики задержали 173 человека.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова. По её словам, 173 участника протестов задержаны до рассмотрения в суде их административных дел, передаёт РИА Новости.

В целом по стране 173 человека были задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям, — заявила она.

По словам пресс-секретаря, несанкционированные митинги проходили во многих белорусских городах, самые массовые — в Минске. В столице протестующие собрались не в одной точке города, а сразу в нескольких.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Белоруссии уверены, что призывы устраивать забастовки исходили не от работников предприятий. Это происходило извне, уверен заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров.