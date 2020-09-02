На мирной акции студентов в Минске начались задержания

https://static.news.ru/photo/1f24e8da-ed0b-11ea-a099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусский ОМОН задержал нескольких участников мирной акции возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Они стояли у входа в учебное заведение, чтобы поддержать студентов и преподавателей, задержанных ранее в ходе акций протеста.

Как сообщает Tut.by, собравшиеся, а их было несколько десятков, стояли в так называемой цепи солидарности. Они не высказывали никаких требований и не выкрикивали лозунгов. В руках нескольких участников акций были красно-белый флаг и плакаты.

Сначала к участникам акции подошёл милиционер и попросил разойтись , так как мероприятие не согласовано. Вскоре на месте появились сотрудники ОМОНа, которые начали хватать молодых людей и, уводя их, принудительно сажали в припаркованный поблизости автобус. В итоге под крики «Позор!» были задержаны не менее шести человек.

В белорусских Telegram-каналах также появились видео , снятые внутри МГЛУ. На кадрах видно, как студенты скандируют «Живе, Беларусь!» и прогоняют силовиков из стен вуза.

1 сентября в Белоруссии прошли демонстрации студентов. Часть из участников были задержаны. Сегодня суды дали им от 5 до 15 суток ареста, сообщает лишённый аккредитации правозащитный центр «Весна».

Массовые акции протестов не стихают в Белоруссии с 9 августа. На улицы выходят люди, несогласные с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Участники демонстраций считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Люди требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов. На этом фоне Минск активно ведёт переговоры с Кремлём, писал NEWS.ru.