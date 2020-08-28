На акции протеста в Минске задержаны несколько журналистов

https://static.news.ru/photo/35e5feb0-ea18-11ea-bd31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Силовики задержали представителей нескольких СМИ, которые освещали очередную несанкционированную акцию протеста в Минске. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

По данным организации, на площади Победы в прямом эфире была задержана съёмочная группа «Радио Свобода» — корреспондент Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик. Кроме этого, полицейские помешали работе журналиста Deutsche Welle Павлюка Быковского: его везли в Октябрьское РУВД Минска. Позднее, по данным РИА Новости, его отпустили .

Вместе с тем, по данным БАЖ, после освещения акции в Минске пропали журналисты телеканала «Белсат» Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич. В ассоциации не исключают, что они тоже задержаны.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Покинувшая страну Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

29 августа протестующие собрались на площади Победы на женский марш солидарности. В акции участвуют около десяти тысяч человек, в основном девушки. Правоохранители потребовали от собравшихся разойтись, однако те не подчинились требованию. Тогда силовики попытались задержать нескольких мужчин, которые также вышли на акцию протеста, однако толпа женщин отстояла их. В дальнейшем колонна направилась по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа, а ОМОН начал точечные задержания. Когда к участницам марша попытались применить силу, они прорвали оцепление.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский МИД лишил аккредитации представителей нескольких зарубежных СМИ, закрыв для них возможность официально работать в стране и освещать протесты. Разрешительные документы аннулировали корреспондентам Associated Press, Reuters, France-Presse (АFP), ARD, Deutsche Welle, BBC, «Радио Свободы» и других.