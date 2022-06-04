На акции протеста в Ереване пострадали 50 человек В Ереване 50 человек пострадали в столкновениях протестующих с полицией

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Минздрав Армении заявил о 50 госпитализированных после столкновений между протестующими и полицией у резиденции премьера страны Никола Пашиняна. Среди тех, кто получил травмы, больше оказалось силовиков — 34 человека, сообщает «Интерфакс».

Сегодня в результате инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян пострадали и полицейские, и гражданские лица. По состоянию на 23:00 (22:00 мск — NEWS.ru) в различные медцентры госпитализированы 50 человек. Из них 34 — полицейские, 16 — гражданские, — цитирует агентство Минздрав.

При этом один человек находится в тяжёлом состоянии.

Шествие оппозиции 3 июня возглавил вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян. Оппозиционеры шли за ним от здания правительства к резиденции Пашиняна, намереваясь передать свои требования. Затем протестующие решили вернуться к парламенту, но полиция перегородила им дорогу. Начались столкновения.

Ранее стало известно, что полиция применила против демонстрантов светошумовые гранаты и стала их задерживать. В полиции Армении пояснили, что решение о применении спецсредств было принято после того, как со стороны демонстрантов в сторону силовиков полетели камни.