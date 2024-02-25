«Мы умные люди»: Лукашенко о возможности слияния России и Белоруссии Лукашенко: народы России и Белоруссии не поддержат идею слияния государств

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»/kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Ни в России, ни в Белоруссии не поддержат идею слияния государств, так как подобный шаг плохо отразится на обеих странах, заявил президент республики Александр Лукашенко. При этом, по его словам, которые передает БелТА, РФ и Белоруссия могут создать объединение, которое сделает оба государства сильнее, поскольку общая безопасность — «это святое».

Два суверенных независимых государства. Мы умные люди, чтобы создать такое объединение, чтобы мы были сильнее, — заявил Лукашенко.

Ранее президент заявил, что противникам нынешней власти в Белоруссии не удастся реализовать ни один из вариантов ее свержения. На избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы в беседе с журналистами он подчеркнул, что страна умеет делать выводы из прежних ошибок.

Белорусский президент убежден, что у его оппонентов есть цель «растоптать» страну и «продвинуться на восток, к ресурсам, поближе к Москве». Кроме того, считает Лукашенко, Белоруссию хотят «развернуть в обратном направлении». В связи с этим Лукашенко призвал своих врагов ни на что не надеяться.