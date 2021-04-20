«Мы с открытым сердцем»: Лукашенко рассказал об отношениях с Украиной

https://static.news.ru/photo/c6d78bce-a1be-11eb-93c8-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

Между Белоруссией и Украиной сохранились добрососедские отношения, и на данный момент нет обстоятельств, которые могли бы их осложнить. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

На встрече с народным депутатом Верховной рады Евгением Шевченко глава Белоруссии подчеркнул, что его страна не хочет плохих отношений с традиционно дружественным народом. Он напомнил, что сам тепло относится к Украине и не считает её чужой, поскольку служил в погранвойсках в Западном пограничном округе с центром в Киеве.

Говоря о ситуации в Донбассе, Лукашенко заметил, что вмешательство Белоруссии возможно в крайнем случае. Однако пока поводов для конфликтов нет.

Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещённые красные линии. Но мы не хотим плохих отношений, — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский президент добавил, что его сограждане также хорошо относятся к украинцам и приняли более 150 тысяч жителей Украины, когда началась конфронтация в Донбассе. Он подчеркнул, что его указом для украинских беженцев были созданы равные с белорусами права.

Вы видите, как в Евросоюзе мигранты прибывают, а они не могут две тысячи человек разделить, чтобы их расселить. Тут — 150 тысяч. Поэтому мы всегда с открытым сердцем, — заключил президент.

Как ранее стало известно, Александр Лукашенко договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Москве. Она запланирована на 22 апреля. По словам главы Белоруссии, затем в Подмосковье стороны проведут Форум регионов, а в сентябре или в октябре запланирован Высший государственный совет, который нужно отметить «хорошим движением в рамках Союзного государства».