МВД сообщило о 140 задержанных в Минске

https://static.news.ru/photo/ee309e34-eadc-11ea-806a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали 140 человек на протестных акциях в Минске, сообщили в МВД Белоруссии.

Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова сообщила журналистам ТАСС, что на людей завели административные дела по статье об участии в несанкционированных массовых мероприятиях. По её словам, обстановка в столице стала спокойнее, силовики её контролируют.

Как писал NEWS.ru, за два часа протестной акции белорусской оппозиции, которая проходит в центре Минска, силовики задержали 125 человек.

Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разных возрастов, в том числе дети.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала. Она инициировала создание Координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.