МВД сообщило о 140 задержанных в Минске

Силовики задержали 140 человек на протестных акциях в Минске, сообщили в МВД Белоруссии.
Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова
Как писал NEWS.ru, за два часа протестной акции белорусской оппозиции, которая проходит в центре Минска, силовики задержали 125 человек.
Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разных возрастов, в том числе дети.
В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала. Она инициировала создание Координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.
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