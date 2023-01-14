На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты МВД Молдавии сообщило об обнаружении обломков ракеты на севере страны

Фото: dan-news.info

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В граничащем с Украиной Бричанском районе Молдавии на севере страны обнаружены обломки ракеты, сообщила пресс-служба МВД республики в соцсетях. Части снаряда упали в коммуне Ларга, на место инцидента выехали оперативные службы. Ранее днем на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в нескольких городах прогремели взрывы.

После массивного <...> обстрела Украины пограничник обнаружил сегодня днем в районе Ларги остатки ракеты, — гласит заявление ведомства.

В нем также указано, что после обнаружения обломков были незамедлительно приняты меры по защите района и вызваны аварийные службы и специалисты по взрывотехнике. Представители правоохранительных органов охраняют периметр и оказывают помощь следователям, добавили в МИД республики.

Схожий инцидент произошел 5 декабря: тогда неразорвавшаяся ракета упала в городе Бричаны. О жертвах и пострадавших представители МВД не сообщили, также в ведомстве не уточнили, чья именно ракета прилетела на территорию страны.

Сегодня днем на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Николаевской и Одесской областях. Глава Одесской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил о работе ПВО в регионе, системы также запустили на территории Винницкой области. Согласно информации украинских СМИ, над Николаевской областью пролетело шесть ракет, одна из которых была сбита над Очаковом. Утром украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области