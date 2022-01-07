МВД Казахстана назвало имена погибших во время беспорядков сотрудников

МВД Казахстана опубликовало список погибших в ходе беспорядков полицейских, передаёт Telegram-канал Sputnik Казахстан. Самому младшему из стражей порядка 18 лет. Ранее сообщалось о том, что погибли по меньшей мере 18 силовиков.

В опубликованном списке семь имён:

1. Сланбеков Рахат Нурбаевич — капитан полиции г.Тараз (1988 г.р.);

2. Камбетов Ринат Талгатович — старшина полиции г.Алматы (1988 г.р.);

3. Асылханов Ален Мухитович — старший сержант полиции г.Алматы (1993 г.р.);

4. Ержанов Ербол Тлеубекович — прапорщик юстиции (1976 г.р.);

5. Кайсаров Мадияр Оразович — рядовой (2002 г.р.);

6. Аманов Айбат Ерболович — рядовой (2003 г.р.);

7. Алмасов Нурболсын — младший сержант департамента полиции Жамбылской области (1994 г.р.).

При этом сотрудники органов правопорядка Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены, сообщили в МВД республики. Число погибших силовиков составило 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение без предупреждения. По его словам, никакие переговоры с «террористами» власти вести не намерены.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. Четвёртого января в Алма-Ате начались столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. По просьбе Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.