МВД Грузии раскрыло, какие цели преследовали митингующие в Тбилиси МВД Грузии: протестующие планировали штурмовать здание правительства в Тбилиси

Фото: Sputnik/РИА Новости

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси

Демонстранты на митинге против закона об иноагентах 17 апреля собирались штурмовать Дом правительства в Тбилиси, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По его словам, которые приводит ТАСС, за три дня протестных акций пострадали пять полицейских, сотрудники органов правопорядка за это время арестовали 40 манифестантов.

Они [демонстранты] старались ворваться в административное здание, толкали и оскорбляли полицейских, звучали призывы взять штурмом здание администрации правительства, — сказал Гомелаури.

Ранее грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум. Поэт Рати Амаглобели со сцены заявил, что у властей есть один час на то, чтобы отозвать этот законопроект и «вернуться в конституционное пространство».

Вечером 16 апреля спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих против закона об иноагентах у служебного входа в парламент, силовики применили слезоточивый газ. У парламента, как уточнялось, собрались лидеры оппозиции, в частности депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее высказал мнение, что любая суверенная страна, в которой народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах. Он отметил, что выступающие против принятия этого закона люди действуют в интересах другого государства.