МВД Грузии изменило квалификацию статьи в деле об ограблении в Зугдиди

https://static.news.ru/photo/23b1a6cc-17ae-11eb-a5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захват заложников в одном из банков грузинского города Зугдиди будет квалифицировано как «террористический акт и захват в заложники с целью терроризма». Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе.

Кроме того, захватчику также инкриминируется противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, передаёт ТАСС.

Неизвестный захватил один из филиалов банка в городе Зугдиди с целью ограбления 21 октября. Мужчина потребовал $500 тысяч. Как писал NEWS.ru, впоследствии заложников удалось освободить, никто не пострадал, но захватчику удалось скрыться. При этом ряд СМИ сообщали, что нападавших могло быть двое.

25 октября грузинская полиция сообщила, что личность захватчика установлена. Но при этом в ведомстве отказались назвать имя подозреваемого или предъявить его фотографию, мотивируя это интересами следствия.