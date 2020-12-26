МВД Белоруссии зафиксировало уменьшение «деструктивного влияния» на граждан

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Влияние деструктивных Telegram-каналов, авторы которых поддерживают протестные акции, на граждан Белоруссии уменьшилось по сравнению с осенними показателями. Об этом заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Думаю, что все уже заметили, что деструктивные Telegram-каналы не имеют массового влияния, снижается градус накала [протестов], — заявила Чемоданова в эфире телеканала «Беларусь-1».

Она подчеркнула, что в настоящий момент одним из основных направлений работы является принятие мер «по защите чести, достоинства и деловой репутации» граждан, представителей власти и сотрудников силовых структур.

Ранее стало известно, что в столице Белоруссии продолжаются локальные акции протеста. Так, забег людей в костюмах Деда Мороза 26 декабря оказался причислен к таковым и пресечён сотрудниками силовых структур.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы причастности Москвы к белорусским протестам.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы.