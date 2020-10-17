МВД Белоруссии сообщило о задержании 58 человек на митингах в субботу

В минувшую субботу 17 октября, правоохранительные органы Белоруссии задержали 58 участников на акциях протеста в разных уголках страны.
17 октября в различных населённых пунктах страны зафиксировано 13 очагов социально-политической активности граждан. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан, — передаёт ТАСС заявление МВД Белоруссии.
Общая численность участников восьми протестных акций, которые прошли в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске, составила около 400 человек, отметили в ведомстве.
Накануне NEWS.ru сообщал, что в Минске были задержаны более 10 участников студенческого марша.
В Минске и в других городах республики уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.
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