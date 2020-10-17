МВД Белоруссии сообщило о задержании 58 человек на митингах в субботу

https://static.news.ru/photo/4709dea6-1122-11eb-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

В минувшую субботу 17 октября, правоохранительные органы Белоруссии задержали 58 участников на акциях протеста в разных уголках страны.

17 октября в различных населённых пунктах страны зафиксировано 13 очагов социально-политической активности граждан. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан, — передаёт ТАСС заявление МВД Белоруссии.

Общая численность участников восьми протестных акций, которые прошли в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске, составила около 400 человек, отметили в ведомстве.

Накануне NEWS.ru сообщал, что в Минске были задержаны более 10 участников студенческого марша.

В Минске и в других городах республики уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.