Адекватным, законным и абсолютно последовательным будет ответ правоохранителей Белоруссии на убийство сотрудника Комитета государственной безопасности страны. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел республики — командующий внутренними войсками Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ.

Есть террорист, есть адрес, где он находится, подъехали, предупредили, не открыли дверь — будет взорвана дверь, будут применены светошумовые гранаты, сотрудники запустят туда собаку. Зайдем со щитом. И если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук, враг будет уничтожен, — сообщил военный.

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб 28 сентября. Он входил в состав группы захвата, занимавшейся задержанием минчанина, который забаррикадировался в своей квартире. Вместе с мужчиной в жилище находилась его жена, которая снимала происходящее на телефон.

Подозреваемый открыл огонь по сотрудникам КГБ из ружья, в результате чего один из них получил смертельное ранение. Ответным огнём злоумышленник был ликвидирован. Его супругу задержали по подозрению в соучастии в преступлении.