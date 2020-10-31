МВД Белоруссии обвинило протестующих в использовании взрывного устройства

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Участники несанкционированной протестной акции, прошедшей в Минске 1 ноября, использовали взрывное устройство. Об этом заявила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство, — написала она в Telegram-канале.

По словам Чемодановой, сотрудники правоохранительных органов задержали в столице республики около 300 человек. В отношении них составлены административные протоколы.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики для разгона протестующих использовали нелетальное оружие. При этом о недопустимости нарушений закона, возможности применения физической силы и спецсредств участники акции были предупреждены заранее.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что состоявшиеся в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.