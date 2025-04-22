Мужчина зарезал жену из-за приснившейся ему измены В Узбекистане мужчина 13 раз ударил ножом жену из-за приснившейся ему измены

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В Ферганской области Узбекистана мужчину, чье имя не называется, приговорили к 16 годам лишения свободы по делу об убийстве жены, сообщает Uznews.uz со ссылкой на пресс-службу областных судов. Он нанес женщине 13 ударов ножом из-за того, что ему приснилось, как она ему изменяет.

Житель города Маргилана увидел во сне, что жена ему изменяет. Он проснулся в состоянии паники, схватил лежавший под подушкой нож и нанес спящей супруге 13 ударов. После этого мужчина понял, что измена ему привиделась во сне, и вызвал бригаду скорой помощи. Медикам спасти женщину не удалось, она скончалась от полученных ранений.

Ранее дети обнаружили тела двух девушек в одном из заброшенных зданий Челябинска во время онлайн-трансляции. В момент смерти одной было 18 лет, другой — 19. В региональном Следственном комитете в настоящее время устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

До этого Бутырский районный суд Москвы признал убитого Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян. Уголовное дело прекращено в связи с гибелью подсудимого.

Девушки убили отца в июле 2018 года в Москве. Они сами вызвали полицию и признались в содеянном. На момент совершения преступления им было 19, 18 и 17 лет соответственно.

Девушки подчеркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию. В марте 2021 года их признали потерпевшими по уголовному делу, возбужденному в отношении убитого. Отца сестер обвинили в насильственных действиях сексуального характера (ч. 3 ст. 132 УК РФ), понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) и истязании (ст. 117 УК РФ).